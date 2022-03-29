Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU