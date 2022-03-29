Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü

29.03.2022 11:31
Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinin baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
500
Şişli'deki bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda Şişli'deki bu binada her hafta yangın çıkıyor, mahalleli isyanda DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU DENİZLİ'DE KURUYEMİŞ İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Cumhuriyet, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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