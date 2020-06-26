Korkutan deprem İzmir'de de hissedildi - Son Dakika

Korkutan deprem İzmir'de de hissedildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.
AFAD verilerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.29 kilometre altında meydana gelirken, meydana gelen sarsıntı İzmir'in tüm ilçeleri ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.
(Ali İhsan Çiftçi/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:12 Kaynak: İHA
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