Korkutan deprem İzmir'de de hissedildi - Son Dakika

Korkutan deprem İzmir'de de hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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