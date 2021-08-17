Korkutan eski sevgili dehşeti! Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5714/45 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında iddiaya göre Endam B. ile eski erek arkadaşı Sinan G. arasında ilk olarak bina dışında tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından Endam B., 1. kattaki komşusunun evine giderken, bir süre sonra ise Sinan G., eski kız arkadaşının dairesine gitti.

EVİ YAKIP KAÇTI

Evin içerisine giren Sinan G. içeride 16 yaşındaki Rana B. varken evi ateşe verip kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından, durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken, evde bulunan Rana B. ise komşular tarafından evin içerisinde çıkarıldı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Olayın ardından şüpheli Sinan G., kaçarak kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, Sinan G., tekrardan olay yerine geldi. Bina sakini komşular ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Sinan G. polis ekiplerince kurtarılarak polis aracına bindirilip mahalleden uzaklaştırıldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, Rana B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.