Korkutan ev yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gökçam Mahallesi'nde saat 14.15'teki yangın, Döndü Koçak'a ait evde çıktı. Koçak'ın evde olmadığı sırada evden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen belediyeye ait su tankeri yangına müdahale etti. Bu sırada evde bulunan küçük tüpler infilak etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarından Rıfat Çomar, belirtilen adrese önce küçük itfaiye aracının gönderildiğini, bunun yetersiz kalması üzerine büyük araçların yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Çomar, 'Yanan evin içinde tüpler varmış. Yangının da onlardan çıktığı söyleniyor dedi.