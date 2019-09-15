Son Dakika Haberleri: Korkutan ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Korkutan ev yangını

1 saat önce

Korkutan ev yangınıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Korkutan ev yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gökçam Mahallesi'nde saat 14.15'teki yangın, Döndü Koçak'a ait evde çıktı. Koçak'ın evde olmadığı sırada evden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen belediyeye ait su tankeri yangına müdahale etti. Bu sırada evde bulunan küçük tüpler infilak etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarından Rıfat Çomar, belirtilen adrese önce küçük itfaiye aracının gönderildiğini, bunun yetersiz kalması üzerine büyük araçların yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Çomar, 'Yanan evin içinde tüpler varmış. Yangının da onlardan çıktığı söyleniyor dedi.

Korkutan ev yangını

Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü
Denizli'de kızılçam ormanlarında yangın Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı! Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 17:50:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkutan ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]