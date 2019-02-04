Son Dakika Haberleri: Korkutan Görüntü: Karaya Vurdular

Korkutan Görüntü: Karaya Vurdular

41 dakika önce

Marmara Denizi'nin Karacabey Boğazı'nda dev orkinoslar karaya vurdu.

Marmara Denizi'nin Karacabey Boğazı'nda dev orkinoslar karaya vurdu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karacabey Belediyesi ekipleri, sahilde yaptıkları rutin kontrollerde karaya vurmuş 6 orkinos ölüsü ile karşılaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları geniş çaplı aramada denizde de bir leş gördü. Denizde görülen balık ölüsü kaybolurken, karaya vuran 6 orkinos ise Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından gömüldü. 400-500 kiloluk balıkların kıyıya vurma sebebi ise araştırılıyor.

MARMARA'DA AVLANMASI YASAK

Öte yandan Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemelerde bulundu. Bu tür balıkların Marmara Denizinde nadir görüldüğü öğrenildi. Mehmet Sevinç, "Kaçak balıkçılar tarafından yakalanmış olabilir. Bu balıklar çok değerli. Orkinosun sarı kuyruk çeşidi. Bu balığı avlamak Marmara Denizi'nde yasak. Bu balıkların cüssesi 400 ila 600 kilo arasında değişir. 7 tane karaya vuran balık gördüm. İlerleyen zamanlarda daha çok görülmesinden endişe ediyoruz" dedi. Murat Çukur, "Sabah kalktığımızda sahilde dolaşırken balıkların karaya vurduğunu gördük. Belediye ekipleri gerekeni yapıyor. Kaçak balıkçılar tarafından atıldığı söyleniyor. Denizde daha ölü balık olduğu söyleniyor" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Marmara, Karacabey, Güncel
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