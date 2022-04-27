Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor - Son Dakika
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Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor

27.04.2022 09:09
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor

Geçen yıl Marmara başta olmak üzere kıyılarımızı etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'a yakın bazı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı "Bilimsel olarak en az 10 tane müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, bir gün arayla yapılan drone çekimlerine de yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

"YÜZEYDE GÖRÜNÜR DURUMDA"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor
YORUMLAR
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Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü Tekrar ortaya çıktı! İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görüldü MÜSİLAJ İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ MÜSİLAJ İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Müsilaj, Marmara, Kadıköy, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korkutan görüntü; müsilaj her geçen dakika artıyor - Son Dakika


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