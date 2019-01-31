Korkutan Heyelana Anında Müdahale
1 saat önce
Subatan yolunda heyelana sebep oldu.
Subatan yolunda heyelana sebep oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
kısa sürede heyelan bölgesine ulaşıp önlem aldı. Büyükşehir yetkilileri bu iki yolu kullanacak sürücüleri uyardı. Ödemiş
'te günlerdir etkili olan yoğun yağışlar sonrası hem Ödemiş- Gölcük
yolu hem de Gölcük-Subatan Sırtlanbayırı mevkii yollarında yer yer heyelan meydana geldi. Dağlık alanlardan kopan kayalar yol üzerine kadar inerken sürücüler tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Farklı bölgelerde görülen heyelan olaylarını haber alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yoğun yağış altında uyarıcı şeritle önlem aldı ve yol üzerindeki kaya parçalarını temizledi.
Korkutan olay sonrası her iki yolun ulaşıma açık olduğu öğrenilirken Büyükşehir yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem Ödemiş-Gölcük, hem de Gölcük-Subatan yollarını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık
Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı