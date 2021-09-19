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Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü - Son Dakika

Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü

19.09.2021 11:27

Koronavirüsle ilgili yaşanan yeni gelişme gündeme bomba etkisi yarattı. Varyantların etkisinin üzerinde durulan çalışma sonucunda bilim insanları, koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiğini öne sürdü. Yaşanan gelişme bilim çevrelerince "kabus senaryosu" olarak nitelendirilirken, bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olması bulaşıcılık oranını da ciddi derece yükseltiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Varyantların etkisinin konuşulduğu bu günlerde yapılan bir araştırmayla virüs mutasyonlarının değişimi incelendi.

VİRÜS EVRİM GEÇİRDİ İDDİASI

İngiliz Daily Mail'in haberine göre bilim insanları virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla yaşadığı değişimi belirlemeyi başarırken virüsün 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçirdiği öne sürüldü.

KABUS SENARYOSU OLARAK İFADE EDİLİYOR

Herhangi bir virüsün havadan yayılması bilim çevrelerince 'kâbus senaryosu' olarak belirtilirken bir virüsün hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olursa bu durum bulaşıcılık oranını ciddi derece yükseltiyor.

100 KAT DAHA FAZLA

Benzer bir durumun koronavirüs için de geçerli olduğu belirtilirken orijinal koronavirüs (Wuhan versiyonu) ile İngiltere'de ocak ayındaki yıkıcı ikinci dalgayı tetikleyen Alpha varyantı kıyaslandı.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre Alpha varyantı ile enfekte olan insanların, normal virüs bulaşan insanlardan 100 kat daha fazla havaya virüs yayıyor. Delta varyantıyla ilgili henüz bu çalışmaya imza atılmazken bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta için de sonuçların değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Daily Mail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • Mert Can: Korona falan filan yok aşıyı millete vurun ne olduğu belli olmayan imzayı artırın sorumluluk almayın ve kendinize gelince vitamini vurulun korona falan filan yok biri bişeyden ölsün yazın ölüm nedeni korona oysaki adam normal grip Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Özgür Arıca: Hı hı hı bi resmini çekeydiniz bu teknolojide bi izole edeydiniz inacazda hayal gücünüzle kapanıyoruz gerçekle değil .... Adı da uçan korona varyantı olsun bi öneri ... Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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