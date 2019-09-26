Son Dakika Haberleri: Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
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Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

19 dakika önce

İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.

Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi, System.String[]
İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen internet sitesinden paylaşıldı.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. ABD'nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

Görüntü Dökümü
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-Depremin sesi


Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:59 Kaynak: DHA
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Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
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