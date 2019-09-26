Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
1 saat önce
İstanbul'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
'da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD'de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı, internet sitesinden paylaşıldı.
İstanbul Silivri
açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara
'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. ABD'nin başkenti Washington
merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.
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