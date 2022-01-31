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Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

31.01.2022 23:47
Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Rize'den Konya istikametine doğru giden içi dolu yolcu otobüsü Tokat'ın Turhal ilçesinde devrildi. İlk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı.

Tokat'tan üzücü haber geldi. Rize'den Konya istikametine giden yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan Tokat- Turhal karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

13 YOLCU YARALANDI

İlk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Turhal, Tokat, Konya, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
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