Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü

Şevkat Yerimdar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Sevenleri tarafından kısa sürede merak konusu olan sanatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"ARABA DIŞINDA BİR HASARIM YOK"

Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Mazlum Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.