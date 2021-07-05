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Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü - Son Dakika

Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü

05.07.2021 07:24
Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü, System.String[]

Usta sanatçı Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan sanatçı, durumunun iyi olduğunu belirterek arabasında ciddi maddi hasarın olduğunu söyledi.

Şevkat Yerimdar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Sevenleri tarafından kısa sürede merak konusu olan sanatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"ARABA DIŞINDA BİR HASARIM YOK"

Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Mazlum Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Mazlum Çimen, Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü - Son Dakika Magazin


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