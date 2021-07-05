Şevkat Yerimdar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Mazlum Çimen, Akçakoca yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Sevenleri tarafından kısa sürede merak konusu olan sanatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabında kazayla ilgili açıklama yayınlayan Mazlum Çimen, "Dün akşam Akçakoca yolunda bir kaza geçti başımdan, araba dışında hiç bir hasarım yok, İyiyim. Duyup merak eden ilgilenen tüm dostlara ve arkadaşlara teşekkür ederim. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Korkutan kaza! Usta sanatçı Mazlum Çimen ölümden döndü - Son Dakika Magazin