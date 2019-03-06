Son Dakika Haberleri: Korkutan Kostümlerden Şık Kıyafetlere, İspanya'da Karnaval Vakti

Korkutan Kostümlerden Şık Kıyafetlere, İspanya'da Karnaval Vakti

38 dakika önce

Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.

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Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:44 

İspanya, Dünya
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