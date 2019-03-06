Korkutan Kostümlerden Şık Kıyafetlere, İspanya'da Karnaval Vakti
38 dakika önce
Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.
Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya
'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:44
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