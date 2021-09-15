Korkutan kuraklık... Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü - Son Dakika

Korkutan kuraklık... Kozan Barajı'nda su seviyesi yüzde 40 düştü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki barajda su seviyesi, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 40 oranında düştü. Daha büyük kuraklık yaşanmasından endişe eden çiftçiler, kapalı ve damla sulama sitemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Kozan Baraj gölünde oluşan kuraklık manzarası havadan görüntülendi. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan baraj suyu, geçen yıla oranla yüzde 40 düşüş kaydetti. Geçen yıl eylül ayında doluluk oranı yüzde 66 olan ve 97 hektometreküp su bulunan barajda 13 Eylül itibari ile doluluk oranı yüzde 26 ve su miktarı 38 hektometreküp olarak gerçekleşti.

Baraj gölü suyundan faydalanarak bölgede tarım yapan çiftçiler, bilinçli ve doğru sulama yöntemleri ile suyun çok değerli bir yaşam kaynağı olduğunu kaydettiler. Narenciye ve bir çok üründe baraj gölü suyundan faydalanan çiftçi Faruk Yiğenoğlu, 20 dönüm arazide narenciye, hurma ve nar üretimi yaptığını ve baraj gölü suyu ile ürünlerini sezona hazırladıklarını ifade ederek, "Kuraklık günümüzde en büyük sorun. Bahçeleri sulamaya gittiğimizde sorun yaşıyoruz. Şunu görüyoruz ki ileride daha büyük kuraklıklar yaşanacak gibi duruyor. Buralar önceden suyla kaplıydı. Şuan su yok. En düşük senelerden birini yaşıyoruz. Artık kapalı sulama ve damla sitemine geçilmeli" dedi.