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Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor - Son Dakika

Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

29.06.2021 15:32
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 yıl boyunca özel olarak beslenen ve 1 ton 300 kilo ağırlığına ulaşan kurbanlık, 30 bin TL'den alıcısını bekliyor. Kontrol edilmesi zor olduğu için dışarı çıkaramadığını belirten hayvan sahibi, "Bizde bu büyüklükte bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Şu anda devasa bir kiloya yaklaştı." dedi.

Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Samet Memiş, evlerinin yanında bulunan açık besi ahırında yaklaşık 2 yıldır yetiştirdiği 'Simental' cinsi kurbanlık hayvanını satışa çıkardı. 1 ton 300 kiloya ulaşan ve 30 bin TL'den satışa çıkartılan dana, müşterisini bekliyor.

Korkudan ahırdan dışarı çıkaramıyorlar! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

"BİZ DE BU BÜYÜKLÜKTE OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"

1 ton 300 kiloya ulaşan hayvanı 30 bin TL'ye satışa sunduklarını aktaran Samet Memiş, "Bundan 24 ay önce 'Simental' cinsi buzağımız olmuştu ve bizde kendi imkanlarımızla kendi ahırımızda bakarak, büyüttük. Bizde bu büyüklükte bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Şu anda devasa bir kiloya yaklaştı. Canlı hayvan tartma kantarımızda tarttığımız zaman 1 ton 300 kilo civarında. Hayvanımız biraz aksi olduğu için dışarıda gezdiremiyoruz, böyle kapalı alanda bakıyoruz. 30 bin TL istiyoruz hayvanımıza, şimdiden alıcısına hayırlı olsun" dedi.

Korkudan ahırdan dışarı çıkaramıyorlar! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

"SATMAYA KIYAMIYORUZ AMA MECBURUZ"

Özenle besledikleri hayvana müşteri beklediklerini ifade eden Memiş, "Danamıza bakmaya gelen arkadaşlar oldu, anlaşamadık. Biz bunu özenle büyüttük, baktık. Bunu kurbana yetiştirdiğimiz için müşterilerimizi bekliyoruz. Özenle yetiştirdiğimiz bir dana, kendimiz de satmaya kıyamıyoruz ama mecbur artık hayvanımız doldu iyice" diye konuştu.

Korkudan ahırdan dışarı çıkaramıyorlar! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

Türk Lirası, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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