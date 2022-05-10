Korkutan küresel ısınma raporu: Çin'de deniz seviyesi son 40 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika
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Korkutan küresel ısınma raporu: Çin'de deniz seviyesi son 40 yılın zirvesine ulaştı

10.05.2022 11:04
Korkutan küresel ısınma raporu: Çin'de deniz seviyesi son 40 yılın zirvesine ulaştı

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan küresel ısınma rapora göre, Çin'de son on yıl içinde deniz seviyesinin son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Çin'in deniz seviyesi hakkında yayınlanan son rapora göre, deniz seviyesi bir yıldır, 1993-2011 yıllarında okunandan 84 milimetre daha yüksek. Yükselen deniz seviyesi büyük oranda deniz suyunun genişlemesi ile buzul ve kutup buzullarının erimesine yol açan küresel ısınmadan kaynaklanıyor.

KIYI SORUNLARI GEÇEN YIL 459 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Bakanlığın bir başka raporuna göre, Çin'deki deniz felaketleri 2021 yılında, daha çok gel-git kabarmaları, deniz dalgaları ve deniz buzunun yol açtığı felaketlerden oluştu. Felaketler, son on yılda ortalama ekonomik kaybın yüzde 36'sına denk gelen, toplam 3,07 milyar yuandan (yaklaşık 459 milyon ABD doları) fazla doğrudan ekonomik kayba neden oldu.

KIYI ŞERİDİNİN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Rapora göre Çin, doğal afetleri önleme ve kontrol altına alma amaçlı projelerin desteklenmesi, kıyı şeridinin korunması ve onarılması, deniz gözlem ağının modernizasyonu ve deniz erken uyarı becerilerinin sürekli iyileştirilmesi gibi deniz felaketlerini önleme amaçlı tedbirler alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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