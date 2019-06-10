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Korkutan rakam

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 günlük bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 32 araç sürücüsü alkollü yakalandı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 günlük bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 32 araç sürücüsü alkollü yakalandı.

Düzce Valiliği tarafından açıklamada; dokuz günlük bayram tatili boyunca yapılan denetimlerde 9 bin 817 aracın kontrol edildiği yapılan denetimlerde bin 726 araç sürücüsüne 604 bin 625 TL para cezası kesildiği bildirildi. Denetimlerde 171 araç trafikten men edilirken 32 araç sürücüsüne ise alkollü araç kullandıkları gerekçesi ile ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Jandarma, Polis, Düzce, 3. Sayfa
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