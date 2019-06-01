Son Dakika Haberleri: Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor
Son Dakika Dünya Haber

Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor

1 saat önce

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde 'Türkiye Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta 'açık hava çöplüğü'ne döndüğü belirtildi.

Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor, System.String[]
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde 'Türkiye Raporu'nu yayımladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün 2019 teması Hava Kirliliği ile Mücadele olarak belirlenirken raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta 'açık hava çöplüğü'ne döndüğü belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:53 
Dünya Çevre Günü, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bryant Dunston, çeyrek final serisinin en değerli oyuncusu oldu Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 01:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]