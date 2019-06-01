Korkutan rapor: Türkiye git gide AB ve ABD'nin çöplüğü haline geliyor
1 saat önce
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde 'Türkiye Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gönderilen katı atık ve çöplerle adeta 'açık hava çöplüğü'ne döndüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:53
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