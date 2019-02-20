Korkutan Yangına İtfaiyeden Müdahale
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen yangın olayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde meydana gelen yangın olayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
2 Nolu Bostancı Mahallesi Kayabaşı
Caddesi'nde bulunan açık alanda yangın olayı meydana geldi. Anında olay yerine intikal eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Vakfıkebir
ilçesinin Kemaliye
Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise Hacı Ziya Habipoğlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanda baca yangını meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını çatıya sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Çarşıbaşı
ilçesi Kaleköy Mevkii Sahil Yolu
'nda kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu sürücü aracın içinde mahsur kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, İtfaiye Dairesinin 24 saat esasına dayalı olarak halkın can ve mal güvenliğini korumak için işbaşında olduğunu ifade etti. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:23 Kaynak: İHA
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