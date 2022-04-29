Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu

29.04.2022 15:33

Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu.

Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu

Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu, mahsur kalanlar camdan kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir apartman dairesi, alevlere teslim oldu. Bilinmeyen bir nedenle başlayan ve üst katlara da sıçrayan yangında, sokağı kaplayan dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binada mahsur kalanlar ise cama yaklaştırılan bir minibüs yardımıyla kurtarılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 867 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle apartmanın giriş katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün daireyi kapladı. Alevlere teslim olan daire bütünüyle kullanılamaz hale gelirken, yangın üst katlara da sıçradı. Dumanların tüm sokağı kaplamasıyla vatandaşlar zor anlar yaşarken, üst katlarda mahsur kalanlar, cam kenarına getirilen bir minibüs yardımıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen bir vatandaşa ise sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşanan o korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay anlarını anlatan Yunus Emre Süzer, "Evde ders çalışıyordum ve annem 'Yangın var' diyerek bana seslendi. Ben ilk başta bizim apartman yanıyor sandım dışarı çıktığımda komşu apartmanın yandığını fark etti. Sokak tamamen dumanla kaplıydı. Alt katta yanıyordu. Bende kimse aramamıştır diyerek hemen itfaiyeyi aradım, onlarda ekiplerin yolda olduğunu söylediler. Bu arada bir kişi battaniye yardımı ile içeri girerek yaşlı bir kadını kurtardı. Binada kalanları ise bir minibüsü camın altına çekerek kurtardılar. Yandın da ise bir kişi yaralandı diye duydum" dedi.

Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu
Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu
Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu
Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu
Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir ev alevlere teslim oldu... Mahsur kalan vatandaşlar camdan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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