Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
1 saat önce
Aksaray'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Olay, Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta piknik yapan vatandaşlar çimlik alanda yılan olduğunu fark etti. Korkan vatandaşlar yılanın bulunduğu yerden uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yılanı yakalayarak torbaya koydu. Yılan daha sonra doğal ortama bırakıldı. - AKSARAY
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