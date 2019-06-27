Son Dakika Haberleri: Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
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Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

1 saat önce

Aksaray'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Korkutan yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı, System.String[]
Aksaray'da park içerisinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta piknik yapan vatandaşlar çimlik alanda yılan olduğunu fark etti. Korkan vatandaşlar yılanın bulunduğu yerden uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yılanı yakalayarak torbaya koydu. Yılan daha sonra doğal ortama bırakıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
piknik, itfaiye, aksaray, yılan, 3. Sayfa
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