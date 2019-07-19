Korkutarak büyüdü

Serinin son filmi vizyon için gün sayarken, filmin oyuncularından 14 yaşındaki Merve Ateş ise beşinci korku filminde oynamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

2005 doğumlu olan oyuncu kariyerinde "Siccin", "Üç Harfliler 3: Karabüyü", "Siccin 4", "Siccin 5", ve son olarak "Siccin 6" ile birlikte beşinci korku filmine imza attı. Adeta korku filmleri setinde büyüyen Ateş, serinin ilk filmi Siccin'in kendisini en çok etkileyen film olduğunu belirtirken "Her filmde kendime bir şeyler katarak ilerlemek benim için çok önemli. Bu sebeple Siccin 6 performansımı en çok beğendiğim film oldu" dedi. Siccin 6'da akli dengesi bozuk olan Efsun karakterine hayat veren Merve Ateş canlandırdığı karakter için ise "Farklı ve gerçekten zor bir karakter, elimden geldiğince fazla araştırma yapmaya çalıştım. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten çok heyecanlandım, en kısa zamanda sahneleri çekmek ve oynamak istedim" dedi.

Avrupa ülkelerinde, Azerbaycan'da ve Malezya'da da vizyona girecek olan ve yazın tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi rekorunu elinde bulunduran Siccin serisinin son filmi Siccin 6'nin yapımcılığını Muhteşem Tözün üstlenirken, dağıtımını ise TME Films gerçekleştirecek.