Korkutarak" Köylerine Binlerce Turist Çekiyorlar

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde, her yıl düzenlenen eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliğine, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist büyük ilgi gösteriyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın kültürel, geleneksel ögeleri ile turizmciler için eğlenceli bir destinasyon olduğunu söyledi.



Son yıllarda, kent genelinde geçmişten gelen geleneklerin de turistik amaçlı kullanıldığını belirten Bacıoğlu, "Bunlardan biri de ilgi çekici etkinlik olan Bocuk Gecesi'dir. Keşan'ın Çamlıca köyünde düzenlenen bu etkinliğin ünü, Kakava gibi kar topu misali büyümeye başladı. Ünü, sınır ötesini de aştı. Bu anlamda yurt dışındaki festival takipçileri ve turizm şirketleri bu eğlenceyi programlarına aylar öncesinde aldılar." diye konuştu.



"Bocuk Gecesi"nin ritüelleriyle çok eğlenceli ve aynı zamanda korkutucu bir etkinlik olduğunu ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Korku ve eğlencenin bir araya geldiği bu etkinlikte, Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tur operatörleri bizleri arayarak, Trakya rotasına 'Bocuk Gecesi' etkinliğini eklemek istediklerini söylüyorlar. Bocuk Gecesi'nin tarihi geçmişine dayalı ritüellerini, geleceğe taşıma ve bunu Trakya'da yaygınlaştırma adına çok önemli bir iş başarıldı. Etkinliğin ünü, sınırlarını aştı. Bu yıl Bulgaristan ve Yunanistan'dan da etkinliğe katılanlar olacak. Özellikle turizmin az olduğu kış aylarında, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, bölge ve ülke turizmine katkı sağlıyor."



Bülent Bacıoğlu, Trakya'da kış aylarında turizme yönelik uluslararası etkinliklerin artacağını da dile getirdi.



"30 bin turist bekliyoruz"



Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel de, hazırlıkları günler öncesinden tamamladıklarını ve turistleri 5 Ocak Cumartesi günü Çamlıca'ya beklediklerini söyledi.



Her yıl etkinlik kapsamında, tören çalışması teması belirlediklerini anlatan Demirel, şöyle devam etti:



"Bocuk'a gelenlere, sahne gösterileri ve bu kapsamda dönem kıyafetleri hazırladık. Üç yıldır bu kıyafet temasını işliyoruz. İlk yıl 'Spartaküs' dizisinden, sonraki yıl 'Game of Thrones'tan, bu yıl da Vikingler'den hazırladığımız kıyafet konseptini sunacağız. Ayrıca somut olmayan kültürel miras değerleri sahneye taşınıyor. Epik oyun gösterileri katılımcıların ilgisini çekiyor. Köyümüzün nüfusu 950. Etkinlikte geçen yıl 20 bin turist misafir etmiştik, bu yıl 5 Ocak Cumartesi gecesi yerli, yabancı toplam 30 bin turist bekliyoruz. Etkinliğimize Marmara Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Avusturya, Kanada, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan da turistler katılacak."



Demirel, "Bocuk Gecesi"nde eğlenceli sahne gösterilerinin ardından katılımcılara kabak tatlısı ikram edileceğini ve köy sakinlerinin de katılımıyla korku ritüelinin yapılacağını kaydetti.



"Bocuk Gecesi" neler yapılıyor?



Kışın en soğuk gecesi olarak kutlanan "Bocuk Gecesi"nde, her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.





Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.





"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

