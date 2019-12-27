Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "Cumhur ittifakı, her türlü maddi ve manevi beklentilerin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: 'Cumhur ittifakı, her türlü maddi ve manevi beklentilerin... - Son Dakika

Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "Cumhur ittifakı, her türlü maddi ve manevi beklentilerin...

6 saat önce

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, dün gerçekleşen olağanüstü belediye meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen borçlanma teminat mektubuna AK Parti grubu tarafından verilen red oyunun Cumhur İttifakını zedelemeyeceğini söyledi.

Korkuteli Belediye Başkanı İşlek:

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, dün gerçekleşen olağanüstü belediye meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen borçlanma teminat mektubuna AK Parti grubu tarafından verilen red oyunun Cumhur İttifakını zedelemeyeceğini söyledi.


Başkan İşlek imzasıyla yapılan açıklamada dün gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında esnafa olan borçların ödenmesi için talep edilen İller bankası borçlanması teminat mektubu alımı maddesinin Ak Parti grubu tarafından reddedildiği hatırlatıldı.


Cumhur İttifakının küçücük bir borçlanma yetkisi ile, maddiyatla örtüştürülemeyecek, üç beş meclis üyesinin çeşitli sebeplerle red vermesi ile bağdaşlaştırılamayacak ve ilçede oluşan 9 aylık dönemdeki birlik ve beraberliğizi bozamayacak kadar güçlü ve iradeli olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi: " Cumhur ittifakı; her türlü maddi ve manevi beklentilerin üstünde, şahısların kişisel sebepleri ile yıkılmayacak kadar sağlamdır. Cumhur İttifakı Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin bizlere talimatla emanet ettiği, canımız pahasına koruyacağımız, ülkemiz adına en önemli emanettir. Dolayısı ile bir maddenin, üç beş kişinin şahsi kararları ile red edilmesi, ileriye doğru kararlı adımlarımızı bozamayacak, Korkuteli'mizin yakaladığı ivmeye set vuramayacak ve dahi İttifakımıza fitne,fesat sokamayacaktır. Bu vesile ile Cumhur İttifakının beraberce hazırladığı en önemli 3 projesinin yılbaşı gecesi atılacak temel atma törenine tüm halkımızı tekraren davet ederiz." - ANTALYA

Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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