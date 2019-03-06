Son Dakika Haberleri: Korkuteli Belediye Meclis Son Kez Toplandı

Korkuteli Belediye Meclis Son Kez Toplandı

52 dakika önce

Korkuteli Belediye Meclisi, Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Hasan Ali İrban başkanlığında son kez toplandı.

Korkuteli Belediye Meclis Son Kez Toplandı, System.String[]
Korkuteli Belediye Meclisi, Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Başkanı Hasan Ali İrban başkanlığında son kez toplandı. Duygusal anların yaşandığı meclis toplantısında meclis üyeleri helallik isteyerek yeni seçilecek olan Belediye Başkanına ve meclis üyelerine başarılar diledi. Mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, 5 yıl boyunca meclis üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Korkuteli'ne yaptıklarını hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan İrban, "5 yıllık dönemin bir ay sonra sonuna gelmiş olacağız. Korkuteli'miz için hep beraber Korkuteli Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP meclis üyeleri olarak hizmet ettik. İnşallah halkımıza, Korkuteli'mize en güzel hizmet üretme noktasında güzel bir birliktelikle bu 5 yılı tamamlamış oluyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Hasan Ali, Korkuteli, Güncel
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