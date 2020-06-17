Korkuteli Belediyesi 5 aracı filosuna kazandırdı

Korkuteli Belediyesi, ilçe halkına daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 5 yeni aracı, araç filosuna kazandırdı. Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, artık kendi araçlarıyla hizmet sunacak.



Korkuteli Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi. 5 çöp kamyonu ile araç filosuna güç katan Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, artık kendi araçlarıyla hizmet sunacak. Ankara'da olan Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ömer Başkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak çöp toplamak için belediyenin kamyon aldığını duyurdu.



İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "3 yıllık ihaleler halinde temizlik işlerimizde kullanılmak üzere çıkılan çöp kamyonu kiralama bedelleri 3 milyon 717 bin TL idi. Belediye meclisimizden almış olduğumuz 2 milyon 500 bin kamyon araç alımı için borçlanma yetkisi sonrasında ihaleleri iptal ederek çöp kamyonlarını belediyemiz bünyesine satın aldık. Böylelikle büyük bir tasarruf ederek belediyemizin kiralama için ödeyeceği miktarı yatırıma dönüştürerek Korkuteli'nde, birlikte biz kazanıyoruz. Bugün itibari ile sıfır çöp kamyonlarımızı Ankara'dan yola çıkardık. Araçlar belediyemize hayırlı olsun. Takdir sizin Hüküm Allah'ındır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA