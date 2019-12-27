Korkuteli Belediyesinden yerli ve milli otomobile destek - Son Dakika
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Korkuteli Belediyesinden yerli ve milli otomobile destek

6 saat önce

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Türkiye tarafından 2022'de seri üretimine başlanacak yerli ve milli otomobil çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Korkuteli Belediyesinden yerli ve milli otomobile destek, System.String[]

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Türkiye tarafından 2022'de seri üretimine başlanacak yerli ve milli otomobil çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

İşlek, belediyede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2022'de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobilin tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

İşlek, "Korkuteli Belediyesi olarak yerli ve milli sermayemize destek olmak için, yerli otomobil ilk üretildiği ilk andan itibaren belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçları yerli otomobille değiştireceğiz. Şimdiden siparişimizi veriyoruz. Heyecan ve gururla o günü bekliyoruz." dedi.

Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:34 Kaynak: AA
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