Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ikinci lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ikinci lige yükseldi - Son Dakika Spor

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ikinci lige yükseldi

6 saat önce

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Muğla'da oynanan Türkiye Erkekler Bölgesel Lig Final Grubu maçlarını kazanarak 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ikinci lige yükseldi, System.String[]

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Muğla'da oynanan Türkiye Erkekler Bölgesel Lig Final Grubu maçlarını kazanarak 2. Lig'e yükselmeyi başardı.

Döşemealtı ilçesinde daha önce yapılan eleme maçlarının üçünü de kazanan Korkuteli Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Muğla'daki Türkiye Erkekler Bölgesel Lig Final Grubu müsabakalarında da iki rakibini yenerek bir üst lige çıktı.

Korkuteli Belediyespor Kulübü Basın Sorumlusu Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada, iyi bir kadroyla seneye 2. Ligi'de şampiyon tamamlayıp hedefleri olan 1. Efeler Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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