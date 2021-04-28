Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topcu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve Sportif Direktör Önder Topçu ile Kulübümüz ilişiğini kesmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - ANTALYA