Son Dakika Haberleri: Korkuteli Beyaza Büründü

Korkuteli Beyaza Büründü

6 dakika önce

Korkuteli beyaza büründüANTALYA - Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

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Korkuteli beyaza büründü

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde 4 santimi bulan kar kalınlığı yüksek yerlerde 15 santime yaklaştı.
Korkuteli ilçesi'nde dün gece saat 03.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha karşı sona erdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı park ve yeşil alanlar beyaza büründü. Sabah uyanan vatandaşlar ve çocuklar, beyaz kar'ı görünce evlerinin önünde kar topu oynadı. Birçok çocuk ise bahçede kardan adam yaparak karın zevkini çıkardılar.
Korkuteli'de Kar yağışının 4 santimi bulurken, yükseklerde 15 santimi buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Yerel
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