Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Kınacı göreve başladı - Son Dakika

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tolga Kınacı görevine başladı.

2020 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, Bitlis Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Tolga Kınacı yeni görevini devraldı.

Başsavcı Kınacı, yaptığı açıklamada, "İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için ben ve tüm meslektaşlarım elimizden geleni yapacağız. Kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.