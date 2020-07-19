Korkuteli'de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü - Son Dakika

Korkuteli'de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 72 sürücü adayı, ehliyet alabilmek için direksiyon başında ter döktü.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih


Sürücü adayları, ehliyet alabilmek için direksiyon sınavında ter döktü. Saat 08.00'da başlayan sınavda 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için direksiyon başında mücadele etti. Antalya Caddesi'nden başlayan startla, 30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı. Özel sürücü kursundan toplam 72 sürücü adayı için, direksiyon sınavında 6 komisyon ve 13 gözlemci görevlendirildi. Ehliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştirdi.


Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan Polnet'e aktarılıyor. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korkuteli'de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:38 İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
19:38
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
18:47
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 21:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korkuteli'de 72 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]