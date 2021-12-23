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Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı - Son Dakika

Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı

23.12.2021 12:57
Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy Mahallesinde 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy Mahallesinde 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Korkuteli'ne bağlı Büyükköy Mahallesinde H.G. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, damıtma düzeneği ile birlikte, 80 litre sahte içki ele geçirdi. Ele geçirilen alkollere Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu, şüpheli H.G. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Adem Durmaz-İHA)

Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı
Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı

Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korkuteli'de 80 litre sahte alkol yakalandı - Son Dakika


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