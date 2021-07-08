Korkuteli'de ağaca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde bir otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atması sonucu bir ağır 3 kişi yaralandı.

Korkuteli- Denizli kara yolu Mamatlar mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 07 AKT 373 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç bir ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Araçta bulunan Oğuzhan Ülker (29), Ahmet Ali Acıkara (19) ve Mustafa Kuşçu (29) yaralandı.

Kazada hafif yaralanan Ülker ve Acıkara Korkuteli Devlet Hastanesine, ağır yaralanan Kuşçu ise özel bir hastaneye kaldırıldı.