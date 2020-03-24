Korkuteli'de çift başlı oğlak dünyaya geldi - Son Dakika
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Korkuteli'de çift başlı oğlak dünyaya geldi

6 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, çift başlı oğlak dünyaya geldi.

Korkuteli'de çift başlı oğlak dünyaya geldi, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, çift başlı oğlak dünyaya geldi.

Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Özcan Karaçalı'nın gebe keçisi, çift başlı oğlak doğurdu. Tek beyinli çift başlı oğlağın, çift ağzı, dört gözü bulunuyor. Evde biberonla beslenen oğlak, ev sakinlerinin neşe kaynağı oldu. Oğlağın genel sağlık durumunun iyi, ancak yaşamasının güç olduğu belirtildi. Hayvanın tek beyinli ve çift çene yapısına sahip olduğunu belirten Veteriner Hekim Muhammed Özdere, bu tür vakaların çok ender görüldüğünü belirtti. Özdere, "Diprossus adı verilen bir hastalık, çok nadir görülen bir anomali. Aynı beyin içinde, farklı iki ağız yapısı oluşmakta. Bunların nedenleri arasında viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, parazitsel hastalıklar ve genetik kökenli olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yaşama şansı çok düşük. Bebek gibi sütle besleniyor. Boyun çift başı taşıyamadığı için dengeyi sağlayamıyor, ayakta duramıyor" diye konuştu.Oğlağın sahibi Özcan Karaçalı, geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım ve duymadım. Veteriner çok yaşamaz diyor ama biz ona evin bir bireyi gibi bakıp yaşatmaya çalışacağız. Evimizin ve çocuklarımızın neşe kaynağı oldu" dedi.


Korkuteli, Özdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:22 Kaynak: DHA

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