Korkuteli'de "Evlilik Park" açıldı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde belediye tarafından yaptırılan "Evlilik Park" düzenlenen törenle açıldı.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, açılışta yaptığı konuşmada, belediye ekiplerinin geceli gündüzlü bir çalışmayla 1500 kişilik parkı 13 günde tamamladığını söyledi.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'n de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Hatıra fotoğrafı çekilmesi ve konuklarla birlikte yemek yenilmesinin ardından program sona erdi.