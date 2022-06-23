Korkuteli'de "Güvenli Düğün Projesi" eğitimi verildi - Son Dakika
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Korkuteli'de "Güvenli Düğün Projesi" eğitimi verildi

23.06.2022 13:45
Korkuteli'de "Güvenli Düğün Projesi" eğitimi verildi

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara "Güvenli Düğün Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara "Güvenli Düğün Projesi" kapsamında eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eğitime, Kaymakam Resul Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimde, düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah atılmaması, can kayıplarının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonrası hazırlanan afişler jandarma personelince katılımcılara dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkuteli'de 'Güvenli Düğün Projesi' eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Korkuteli'de "Güvenli Düğün Projesi" eğitimi verildi - Son Dakika
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