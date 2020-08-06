Korkuteli'de ilk bal hasadı yapıldı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki İmecik köyü Çakmak Yaylasında konaklayan arıcıların yüksek bal verimi yüzlerini güldürdü.

Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden gezgin arıcıların uğrak yeri olan Beydağları ve Çakmak yaylası, lezzetli bal üretimine imkan veren çiçek popülasyonunun fazla olması nedeniyle bal üreticileri tarafından tercih ediliyor. İmecik Çakmak Yaylasında konaklayan gezginci arıcılar ilk bal hasadını yaptı ve satışını yaptı.

52 yıldır arıcılık yapan Erol Toraman, arıcılıkla aile bütçesine önemli katkı sağladığını söyledi. Toraman, "İmecik ve çevresine her yıl yüzlerce gezginci arıcı da gelir. Bu yıl verim yüksek. Yani vatandaşlarımıza sunduğumuz, şeker katkısız saf çiçek balı miktarı arttı. Suni peteğe arılarımızın yaptığı balı bu yıl kilogramı 40 TL'den, daha çok ilgi gören ve tümüyle organik olan yayla petek balını ise 70 TL'den satıyoruz. En yoğun ilgiyi, peteğini de arıların yaptığı yayla kovan balı görüyor. Geçen yıla göre fiyatlarımızda önemli değişiklik yok. Ülke genelinde piyasada satılan balların pek çoğu 25-30 TL'den işlem görüyor. İmecik bölgesindeki üreticiler olarak bizim fiyatımızın yüksek gibi görülmesi normal. Ancak katkısız balı yiyen bizim devamlı müşterimiz oluyor" dedi. - ANTALYA