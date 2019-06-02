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Korkuteli'de inşaat demiri hırsızlığı

33 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Korkuteli'de inşaat demiri hırsızlığı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütcük Mahallesi'nde Beytullah Sünbül'ün inşaatından 52 adet 18'lik inşaat demiri çalınması ihbarıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. R.G.(23) idaresindeki otomobil Termesos kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada 52 adet 18'lik inşaat demiri ele geçirildi. Demirler sahibine teslim edilirken R.G. ve M.A.T. (24) gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlıları ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
Antalya, Jandarma, Korkuteli, 3. Sayfa
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