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Korkuteli'de jandarmadan kablo ve vana hırsızlarına suçüstü

23 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde enerji ve haberleşme nakil kablolarının yanı sıra sulama vanalarını çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Korkuteli'de jandarmadan kablo ve vana hırsızlarına suçüstü, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde enerji ve haberleşme nakil kablolarının yanı sıra sulama vanalarını çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat, Kemerağzı, Yazır ve Esenyurt Mahallesinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu ve sulama vanası hırsızlıkları olaylarını faillerini araç lastiklerinden suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından uzun bir takip sonrası Küçükköy Mahallesinde S.Ö. (42), E.D. (37) ile M.G. (21) hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlılarından S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, E.D. ile M.G. serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin şahısların kiraladıkları araçlarla, Bayat, Esenyurt, Yazır ve Kemerağzı Mahallelerinde 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:31 Kaynak: İHA
Antalya, Korkuteli, 3. Sayfa
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