Korkuteli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Korkuteli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Korkuteli'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi Suçıktı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen O.Ö, E.A, H.K. ve E.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 el dedektörü ile kazma ve küreklere el konuldu.

İdari para cezası uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Korkuteli, Jandarma, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:14 Kaynak: AA

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