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Korkuteli'de karyağdı armudu masaya yatırıldı

48 dakika önce

Korkuteli Ziraat Odası tarafından ilçenin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan karyağdı armudu masaya yatırıldı.

Korkuteli'de karyağdı armudu masaya yatırıldı, System.String[]

Korkuteli Ziraat Odası tarafından ilçenin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan karyağdı armudu masaya yatırıldı.


Ziraat Odasındaki toplantıda konuşan Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, karyağdı armudunun başkenti olarak bilinen ilçede, armut toplama döneminin 2 Ekim itibariyle başlayacağını belirtti.


Büyükçetin, çiftçilerin, hasada çekirdeğin olgunlaşmadan ve siyah renk almadan başlanmaması uyarısında bulundu.


Büyükçetin, üründe ekonomik zarara uğranılmaması ve pazar sorununun yaşanmaması için üreticilerin erken hasattan kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Büyükçetin, " Normal olgunlaşan armudun kalibresi 14 olması gerekir."dedi. - ANTALYA

Korkuteli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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