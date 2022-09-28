KORKUTELİ'DE KAZA: 1 ÖLÜ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Ay (84) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Korkuteli- Fethiye yolunun Kargalık harman yeri yakınındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mustafa Uzunçelebi idaresindeki 07 GHA 21 plakalı tur otobüsü, tali yoldan ana yola çıkan İsmail Ay idaresindeki 07 R 0641 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Ay'ın cansız bedeni otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tur otobüs şoförü polis tarafından gözaltına alındı.
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