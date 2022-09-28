KORKUTELİ'DE KAZA: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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KORKUTELİ'DE KAZA: 1 ÖLÜ

28.09.2022 10:41

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Ay (84) hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Ay (84) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Korkuteli- Fethiye yolunun Kargalık harman yeri yakınındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mustafa Uzunçelebi idaresindeki 07 GHA 21 plakalı tur otobüsü, tali yoldan ana yola çıkan İsmail Ay idaresindeki 07 R 0641 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Ay'ın cansız bedeni otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tur otobüs şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

İsmail Ay, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KORKUTELİ'DE KAZA: 1 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KORKUTELİ'DE KAZA: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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