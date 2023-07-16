Korkuteli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Korkuteli'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

16.07.2023 11:03

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

TAZİYE ZİYARETİNE GİTMİŞLER

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda Doğan Can K. yönetimindeki 34 FOU 524 plakalı cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki 07 RP 950 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Memiş Günal da kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Seckin Aytas: Kazayi gordum, ilk bakista hafif bir kazaydi. nasil vefat ettiler anlamadim. Amcanin bilinci kapaliydi. Allah rahmet eylesin. Cok uzuldum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Tirafik egitimi ilkokulu 1. Sınıfta başlamalı, liseyi bitirene kadar devam etmeli... Maalesef cehalet bizim ülkede uyanıkların işine yarıyor... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Korkuteli, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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