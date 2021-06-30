Korkuteli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mevlüt Kavlak'ın idaresindeki 07 AHG 870 plakalı otomobilin, Küçüklü Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken önüne köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çevirmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Kavlak ile araçta bulunan Veli Arslan hafif yaralandı.
Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA
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