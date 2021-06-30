Korkuteli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü Kavlak ile araçta bulunan Veli Arslan hafif yaralandı.

Mevlüt Kavlak'ın idaresindeki 07 AHG 870 plakalı otomobilin, Küçüklü Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeyken önüne köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden çevirmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

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