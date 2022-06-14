Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1) - Son Dakika
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Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1)

14.06.2022 20:46
Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1)

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye karayolunun 11'inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı 39 ABG 802 plakalı midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, devrilen midibüsteki turistlerden 1'i yaşamını yitirirken, 20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı.


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Kaynak: DHA

Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı (1) - Son Dakika
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