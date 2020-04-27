Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Araçtaki şüpheliler Y.Ş, İ.Y, Ö.K, S.S, S.S. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 30 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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