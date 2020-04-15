Korkuteli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Araçta bulunan T.T, F.Ç. ve F.K'nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdu.

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