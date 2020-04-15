Korkuteli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin bulunduğu aracı Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdu.
Araçta bulunan T.T, F.Ç. ve F.K'nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.