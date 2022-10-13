Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü

13.10.2022 17:11
Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umutcan Orhan (19) idaresindeki 16 CED 70 plakalı araç, Denizli-Antalya yolu Korkuteli Göçerler mahallesi mevkiinde seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde olan 07 ALT 300 plakalı Salih Boz (51) idaresindeki araca arkasından çarptı.

Kazada, 16 CED 70 plakalı araç sürücüsü Umutcan Orhan (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Umutcan Orhan, Korkuteli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Fethiye ilçesi Çiftlik mezarlığını defin edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Tragger, Denizli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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