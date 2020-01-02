Korkuteli grup yollarında bakım onarım sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkuteli grup yollarında bakım onarım sürüyor - Son Dakika

Korkuteli grup yollarında bakım onarım sürüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçesi'nde bulunan grup yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kış şartlarında da devam ediyor.

Korkuteli grup yollarında bakım onarım sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İlçesi'nde bulunan grup yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kış şartlarında da devam ediyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar kış demeden yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Korkuteli'de vatandaşın ulaşımını daha konforlu ve güvenli yollarda yapabilmesi için gece gündüz çalışıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Korkuteli İlçesi'ne bağlı Yukarıkaraman Mahallesi grup yolunda bakım onarım çalışmalarının ardından başlatılan stabilize yol çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kar yağışına rağmen grup yolunda hummalı bir çalışma yapıyor.


Ekipler Korkuteli'de 19 mahallenin ortak kullandığı Naldöken grup yolunda da bakım onarım çalışması yürütüyor. Görüş açısını kısıtlaması nedeniyle tehlike oluşturan virajlar genişletiliyor. Korkuteli ilçesinde devam eden bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, çalışanlardan bilgi aldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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